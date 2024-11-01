edición general
Los enfrentamientos fronterizos se extienden entre Tailandia y Camboya: Aumentan los muertos y los desplazados

A pesar de los llamados internacionales, la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya se intensifica, dejando un saldo de diez muertos y más de 140.000 civiles desplazados. La soberanía de antiguos templos coloniales es el foco del conflicto.

Antipalancas21
Creo que Tailandia lucha en la frontera Camboyana con cohetes y drones y bombardeos con aviones F-16 para bombardear posiciones militares camboyanas en la frontera,
calde
Cuántas civilizaciones nos faltan para entender que las guerras SON MALAS PARA TODOS???

:wall:
soberao
#1 Acceso denegado.

Y justo ahora que empieza la temporada alta de vacaciones en esa zona, para los nórdicos que están sin sol y pueden ir a la playa en navidad.
Jakeukalane
#3 cambiado. Debería dejarte ahora.
Connect
Esta guerra no se entiende. La superioridad militar de Tailandia es enorme frente a la de Camboya. Solo en caso de 'bajar al fango' haciendo una guerra de campo, Camboya tendría alguna oportunidad si las batallas se hacen dentro de sus fronteras. Pero Tailandia dudo que meta a soldados así 'a pecho descubierto'. Estamos hablando de que Tailandia tiene unos 500 cazas por apenas una veintena de Camboya, y la mayoría viejos. Y su ejército está mal pagado y equipado.

No tiene sentido que dure mucho este digamos conflicto, porque es que no puede llegar ni a guerra.
elgansomagico
#6 por lo que comentas en 3 días toman el país
Connect
#7 Eso seria bajar al fango. Hoy en día ni Estados Unidos es capaz de tomar un país. A la vista está del dineral que le costó establecerse en Irak o Afganistán para al final acabar largándose por la ruina que era mantener aquello. O sin ir más lejos Rusia lo que está sufriendo en Ucrania.

Pero estos países más podeeosos dejan en una ruina económica al otro. Y Tailandia puede bombardear infraestructuras y dejar Camboya con problemas durante muchos años mientras Tailandia siga a lo suyo sin un rasguño.

Ya no se invade pero se destroza.
