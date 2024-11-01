Los enfrentamientos fronterizos se extienden entre Tailandia y Camboya: Aumentan los muertos y los desplazados

A pesar de los llamados internacionales, la disputa fronteriza entre Tailandia y Camboya se intensifica, dejando un saldo de diez muertos y más de 140.000 civiles desplazados. La soberanía de antiguos templos coloniales es el foco del conflicto.
| etiquetas: tailandia , cambodia
Y justo ahora que empieza la temporada alta de vacaciones en esa zona, para los nórdicos que están sin sol y pueden ir a la playa en navidad.
No tiene sentido que dure mucho este digamos conflicto, porque es que no puede llegar ni a guerra.
Pero estos países más podeeosos dejan en una ruina económica al otro. Y Tailandia puede bombardear infraestructuras y dejar Camboya con problemas durante muchos años mientras Tailandia siga a lo suyo sin un rasguño.
Ya no se invade pero se destroza.