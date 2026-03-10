edición general
Energías renovables como estrategia de defensa ante las guerras

La dependencia de los combustibles fósiles ha demostrado ser el gran talón de Aquiles de nuestra economía frente a los conflictos internacionales. Hoy, la transición hacia las energías renovables supera la urgencia climática para convertirse en un escudo geopolítico indispensable. Para España y Europa, potenciar el sol y el viento es la vía para garantizar la soberanía nacional y blindarnos ante futuras guerras. Frenar este avance es renunciar a nuestra verdadera independencia.

#1 Pitchford
No lo puedo leer ni en modo Lectura..
