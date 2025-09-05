Enemigos: bullying, perdón y redención

Potente drama juvenil y social a ritmo de rap, de esos que invitan a la reflexión y deberían proyectarse en institutos, con víctima y verdugo del peor bullying reencontrados años después de su época en el colegio. Chimo ha intentado superar el acoso de El rubio y lleva una vida dedicada a estudiar y ayudar a su familia. El rubio se ha convertido en un pandillero con mucho odio y poco futuro. Sus caminos vuelven a cruzarse y uno de ellos deberá preguntarse qué estaría dispuesto a hacer por su peor enemigo...