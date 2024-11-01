Endesa, Iberdrola y EDP recortan sus 2.800 millones de inversión extra para redes

Las compañías eléctricas, siguiendo los planes del Ministerio de Transición Ecológica -que pretende acelerar la electrificación-pusieron sobre la mesa inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio si la retribución que se aprobaba por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) permitía lograr una tasa de retribución financiera entre el 7 y 8 por ciento, en línea con la mayor parte de los países europeos. Tras meses de debate y discusiones, la CNMC aprobó una Tasa del 6,58% muy alejada de las cifras que