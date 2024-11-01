edición general
Endesa, Iberdrola y EDP recortan sus 2.800 millones de inversión extra para redes

Las compañías eléctricas, siguiendo los planes del Ministerio de Transición Ecológica -que pretende acelerar la electrificación-pusieron sobre la mesa inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio si la retribución que se aprobaba por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) permitía lograr una tasa de retribución financiera entre el 7 y 8 por ciento, en línea con la mayor parte de los países europeos. Tras meses de debate y discusiones, la CNMC aprobó una Tasa del 6,58% muy alejada de las cifras que

Gry #1 Gry
Que invierta la pasta el Gobierno y nos ahorramos pagarles la retribución ad eternum
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
La CNMC desoye al gobierno y a las eléctricas y no se quita el limite de inversión anual en redes ni se retribuyen como en el resto de Europa
www.vozpopuli.com/economia/la-cnmc-desoye-a-gobierno-y-electricas-y-re

#1 La retribución a las inversiones nuevas sólo se pagan durante 15 años
www.democrata.es/politicas/planes-publicos-13-300-millones-extra-cambi
Gry #3 Gry
#2 Al Gobierno le sale al 3% pedir dinero prestado. Sigue siendo más barato.
