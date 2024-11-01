·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14686
clics
Es legal que me escriba Pável?
5218
clics
Viene la borrasca Marta a España y la AEMET avisa: "precipitaciones muy abundantes" en estas zonas donde ya ha llovido mucho
4977
clics
El catedrático español que dijo ‘no’ a Epstein: “Que tu hija te diga que está orgullosa de ti no se paga con dinero”
4545
clics
Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá: "Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno"
2643
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
más votadas
464
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos
609
Documentos judiciales muestran que la "máxima prioridad" de las grandes tecnológicas ha sido conseguir la adicción adolescente [en]
485
Silvia Intxaurrondo anuncia un "nuevo varapalo" para El Mundo en su batalla judicial: "La condena es firme"
364
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
485
Prostitución, narcotráfico, neonazis y propaganda política: el oscuro ecosistema que protege a Vito Quiles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
106
clics
Las Encuestas en EEUU sobre Donald Trump
La popularidad del presidente norteamericano Donald Trump y su gestión de gobierno, en su segundo mandato, ha sufrido un duro revés, según dos encuestadoras norteamericanas.
|
etiquetas
:
encuestas
,
trump
,
popularidad
6
2
0
K
68
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
68
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Raul_Lomi
Van a ser las elecciones más bananeras del continente
2
K
30
#2
themarquesito
#1
Ése es el plan de Bannon y Miller, que las elecciones legislativas no sean libres
0
K
20
#3
vicvic
*
#1
No se a partir de ahora, pero las recientes de Venezuela fueron bastante bananera, no se si Trump, con todo lo malo que hace, pueden ser peor...
2
K
15
#5
aPedirAlMetro
*
#3
coge palomitas y ponte cómodo...
0
K
11
#4
eltxoa
Ya se llevo a maduro para que le explique como hizo él con las actas y como lo podrían aplican en usa
1
K
22
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente