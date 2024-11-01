edición general
Las Encuestas en EEUU sobre Donald Trump

La popularidad del presidente norteamericano Donald Trump y su gestión de gobierno, en su segundo mandato, ha sufrido un duro revés, según dos encuestadoras norteamericanas.

Raul_Lomi
Van a ser las elecciones más bananeras del continente
themarquesito
#1 Ése es el plan de Bannon y Miller, que las elecciones legislativas no sean libres
vicvic
#1 No se a partir de ahora, pero las recientes de Venezuela fueron bastante bananera, no se si Trump, con todo lo malo que hace, pueden ser peor...
aPedirAlMetro
#3 coge palomitas y ponte cómodo...
eltxoa
Ya se llevo a maduro para que le explique como hizo él con las actas y como lo podrían aplican en usa :troll:
