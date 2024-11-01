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Encuesta Argentina (Delfos 21 abr): Kicillof aventaja a Milei en 10p
Sondeo para elecciones generales en Argentina, de Delfos Consultora, apunta a una ventaja de 10p del peronismo sobre Milei
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#1
JoseRvValjean
*
Tendrá algo que ver qué el peluca sea un corrupto vende crecepelo, estafador de criptomonedas, que esté como una puta regadera, que su consejero sea un perro muerto, que su hermana esté más loca que el y sea la que finalmente tome las decisiones no en vano es su consejera, que esta última sea una medium y hable con perros muertos también, que sea el mayor lamebotas de Trump de todo el hemisferio sur ( en el Norte está la rata digo Rutte) que además el propio Trump le trate como una basura y le…
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#3
txepel
Imagínate lo mal que lo estaba haciendo el peronismo para que un personaje como Milei ganara. Imagínate lo mal qué lo está haciendo Milei para que el peronismo vuelva a ganar.
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#2
jdmf
¿Será esta la libertad que quería Milei?
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