·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5129
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5614
clics
El cómico y la broma
4853
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
3849
clics
El silencio cómplice
3620
clics
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
más votadas
290
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
500
Ayuso es recibida en la misa funeral de Madrid entre gritos de "asesina"
340
Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona: "Es un honor estar en este escenario"
758
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
274
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
5
clics
Se encuentran microplásticos en un tercio de los peces estudiados en las costas de islas remotas del Pacífico
Un tercio de los peces que viven en las remotas aguas costeras de los países y territorios insulares del Pacífico están contaminados con microplásticos, con tasas especialmente altas en Fiji
|
etiquetas
:
microplasticos
,
peces
,
nos plastificamos
3
1
0
K
43
ciencia
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
43
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pepel
#0
Relacionada:
www.meneame.net/story/aves-sur-espana-estan-trasladando-plastico-verte
0
K
20
#2
MisturaFina
Dejar en paz a los peces o morir por ingerir plástico! Jodanse los carnívoros que se creen que son dueños de todos los seres vivos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente