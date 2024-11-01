edición general
Se encuentran microplásticos en un tercio de los peces estudiados en las costas de islas remotas del Pacífico

Un tercio de los peces que viven en las remotas aguas costeras de los países y territorios insulares del Pacífico están contaminados con microplásticos, con tasas especialmente altas en Fiji

Dejar en paz a los peces o morir por ingerir plástico! Jodanse los carnívoros que se creen que son dueños de todos los seres vivos.
