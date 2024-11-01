Las aves del sur de España están trasladando el plástico de los vertederos a los humedales

La escena resulta familiar: cigüeñas y gaviotas revoloteando sobre montañas de basura. Pero tras esa imagen cotidiana se esconde un proceso mucho más complejo y preocupante.
Investigadores andaluces han descubierto que estas aves no solo se alimentan en los vertederos, sino que también transportan plásticos a humedales y reservas naturales, afectando ecosistemas frágiles como los de la Laguna de Fuente de Piedra o la Bahía de Cádiz.
El hallazgo, resultado de años de trabajo de campo y análisis de laboratorio.
| etiquetas: aves , vertedero , plastico , transporte. contaminación
No hace falta ningún estudio. Solo hay que ir a un vertedero para verlo in situ. Literalmente cientos de aves pasando el día entre residuos con antibióticos, bacterias resistentes, plásticos, contaminantes varios y todo lo que se os ocurra que puede acabar en la basura. Puedes ver a las aves esparciendo nuestra mierda por todo el mundo.
Si bien los vertederos, irónicamente son el causante del ascenso y asentamiento perpetuo de cigüeñas y otras aves en España, a su vez son un trastorno y alteración horripilante de los ecosistemas.
Y la pregunta es sencilla ¿Tanto cuesta hacer los vertederos como un recinto cerrado donde se almacene y procese la basura? Si ¿Pero no es más costoso a la larga arreglar el problema de la contaminación? Lo es. Me parece ilegal con la ley en la mano que un área enorme acumule nuestra basura contaminando todo a kilómetros en derredor. Luego nos sorprenderemos de las nuevas enfermedades que aparecen cuando generamos focos potenciales para su generación natural. Y luego toda esa montaña de mierda licuandose al subsuelo hasta llegar a los acuíferos y ríos. No sé, supongo que la gente no visita los vertederos y eso evita que se alarmen de esas ostentosas odas a la decadencia humana.
En el que menos aves he visto es en los que prensa en balas el rechazo y lo apilan y luego cubren con tierra.
En otro directamente tienen halcones y Águilas para cazar y que no haya tantas aves.
Faltaría nombrar las colonias de Milanos y unos cuantos buitres.