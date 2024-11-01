Las aves del sur de España están trasladando el plástico de los vertederos a los humedales

La escena resulta familiar: cigüeñas y gaviotas revoloteando sobre montañas de basura. Pero tras esa imagen cotidiana se esconde un proceso mucho más complejo y preocupante.

Investigadores andaluces han descubierto que estas aves no solo se alimentan en los vertederos, sino que también transportan plásticos a humedales y reservas naturales, afectando ecosistemas frágiles como los de la Laguna de Fuente de Piedra o la Bahía de Cádiz.



El hallazgo, resultado de años de trabajo de campo y análisis de laboratorio.