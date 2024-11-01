edición general
7 meneos
5 clics
Las aves del sur de España están trasladando el plástico de los vertederos a los humedales

Las aves del sur de España están trasladando el plástico de los vertederos a los humedales

La escena resulta familiar: cigüeñas y gaviotas revoloteando sobre montañas de basura. Pero tras esa imagen cotidiana se esconde un proceso mucho más complejo y preocupante.
Investigadores andaluces han descubierto que estas aves no solo se alimentan en los vertederos, sino que también transportan plásticos a humedales y reservas naturales, afectando ecosistemas frágiles como los de la Laguna de Fuente de Piedra o la Bahía de Cádiz.

El hallazgo, resultado de años de trabajo de campo y análisis de laboratorio.

| etiquetas: aves , vertedero , plastico , transporte. contaminación
6 1 0 K 48 ciencia
10 comentarios
6 1 0 K 48 ciencia
#1 ombresaco
Le de conservación de la suciedad "la suciedad ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de sitio"
0 K 11
ElmaEscobar #2 ElmaEscobar
Hay que ponerles un contenedor amarillo
0 K 7
#5 To_lo_loco
#2 ¡Qué les cobren la bolsa!
0 K 7
Catapulta #3 Catapulta
Y añado:

No hace falta ningún estudio. Solo hay que ir a un vertedero para verlo in situ. Literalmente cientos de aves pasando el día entre residuos con antibióticos, bacterias resistentes, plásticos, contaminantes varios y todo lo que se os ocurra que puede acabar en la basura. Puedes ver a las aves esparciendo nuestra mierda por todo el mundo.

Si bien los vertederos, irónicamente son el causante del ascenso y asentamiento perpetuo de cigüeñas y otras aves en España, a su vez son un trastorno y alteración horripilante de los ecosistemas.

Y la pregunta es sencilla ¿Tanto cuesta hacer los vertederos como un recinto cerrado donde se almacene y procese la basura? Si ¿Pero no es más costoso a la larga arreglar el problema de la contaminación? Lo es. Me parece ilegal con la ley en la mano que un área enorme acumule nuestra basura contaminando todo a kilómetros en derredor. Luego nos sorprenderemos de las nuevas enfermedades que aparecen cuando generamos focos potenciales para su generación natural. Y luego toda esa montaña de mierda licuandose al subsuelo hasta llegar a los acuíferos y ríos. No sé, supongo que la gente no visita los vertederos y eso evita que se alarmen de esas ostentosas odas a la decadencia humana.
2 K 40
#8 ombresaco
#3 Sí hacen falta estudios. Aunque quizás no para el concepo o idea, sí para cuantificarlo. Hay muchas cosas mal, y es importante ponerle números para poder establecer prioridades.
0 K 11
Catapulta #9 Catapulta
#8 Desde luego, pero mi frase era en referencia a que no hace falta un estudio para verlo.
1 K 23
#10 ombresaco
#9 respecto a la noticia y el titular, cierto. Una pena.
0 K 11
mahuer #7 mahuer
#3 He estado en unos cuantos vertederos, toda la basura que se entierra ha sido procesada, lo que pasa es que se cuelan cosas, en algunas plantas muchísimas.
En el que menos aves he visto es en los que prensa en balas el rechazo y lo apilan y luego cubren con tierra.
En otro directamente tienen halcones y Águilas para cazar y que no haya tantas aves.
Faltaría nombrar las colonias de Milanos y unos cuantos buitres.
0 K 10
#4 soberao
Si se pusiera el orgánico en un recipiente diferente desde casa y ese orgánico pasara a una planta compostadora en vez de dejarlo pudrirse al aire libre habría menos comida para la fauna salvaje en los vertederos.
0 K 17
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
pues nos cargamos a las aves, y listo. pero los plásticos, a tope! jejé
0 K 10

menéame