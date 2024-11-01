Encuentran el cadáver de un hombre con un disparo en la cabeza en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo posible homicidio. Este mediodía, se ha encontrado el cadáver de un hombre en Tarragona. La víctima estaba cerca del campo del Nàstic y, según ha podido saber ElCaso.com, tenía un disparo en la cabeza. Por ahora, el fallecido no ha sido identificado, ni tampoco se ha realizado aún ninguna detención por estos hechos. Según apuntan fuentes policiales la bala le entró por la nuca y le perforó la cabeza hasta salir por su ojo izquierdo.