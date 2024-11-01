edición general
5 meneos
8 clics
Encuentran el cadáver de un hombre con un disparo en la cabeza en Tarragona

Encuentran el cadáver de un hombre con un disparo en la cabeza en Tarragona

Los Mossos d'Esquadra investigan un nuevo posible homicidio. Este mediodía, se ha encontrado el cadáver de un hombre en Tarragona. La víctima estaba cerca del campo del Nàstic y, según ha podido saber ElCaso.com, tenía un disparo en la cabeza. Por ahora, el fallecido no ha sido identificado, ni tampoco se ha realizado aún ninguna detención por estos hechos. Según apuntan fuentes policiales la bala le entró por la nuca y le perforó la cabeza hasta salir por su ojo izquierdo.

| etiquetas: tarragona , asesinato , homicidio
4 1 0 K 44 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 44 actualidad
#1 Mosquitón
Jo. Menéame esta tarde parece "El caso"
3 K 29
tul #5 tul *
#1 el clasico fin de campaña con los bots a todo trapo
2 K 16
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
En los 80 era peor.
1 K 15
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#4 haciendo la grulla de karate kid
0 K 8
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Ahora reúne todas las condiciones para apuntarse a Vox.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#2 @admin @imparsifal bonita página os está quedando. Enhorabuena!!!!
0 K 7

menéame