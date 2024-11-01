Encuentran un cachorro con las orejas amputadas deambulando por las calles de Albal

El hallazgo se produjo después de que una vecina del municipio encontrara al animal deambulando solo por la calle y alertara a las autoridades. Las pesquisas permitieron identificar al supuesto propietario del animal, contra el que se han abierto diligencias por un presunto delito de maltrato animal. El cachorro pertenece a una raza considerada potencialmente peligrosa (PPP). En algunos sectores, a este tipo de perros se les practica el corte de orejas —e incluso de la cola— buscando alterar la imagen del animal e impedir que puedan percibir...