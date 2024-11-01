Se encuentran altos niveles de ‘sustancia química permanente’ en productos de cereales en toda Europa (inglés)

Se han encontrado altos niveles de una sustancia química tóxica “para siempre” en productos de cereales en todo el mundo Europa por su presencia en pesticidas.
El alimento más contaminado es el cereal de desayuno, según un estudio de Pesticide Action Network Europe (PAN), con concentraciones medias 100 veces superiores a las del agua del grifo.
El estudio encontró ácido trifluoroacético (TFA), una sustancia química producida cuando los pesticidas contienen Pfas Los productos químicos se descomponen en el suelo, en los cereales para el desayuno
Las sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (Pfas) son un grupo de sustancias químicas que se han utilizado en la fabricación y se han añadido a productos de consumo desde la década de 1950.
Se les conoce como “químicos eternos” ya que pueden tardar cientos o incluso miles de años en degradarse después de desechar los productos en los que se han utilizado. Esto significa que si se filtran al suelo o al agua, como suele ocurrir, podrían permanecer allí durante siglos. Su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente apenas está quedando claro, y con frecuencia surgen nuevos estudios sobre algunos de los vínculos de las sustancias químicas’ enfermedades como el cáncer.
El TFA es reprotóxico, lo que significa que tiene el potencial de dañar la función reproductiva humana, la fertilidad y el desarrollo fetal. También se ha relacionado con efectos adversos sobre la tiroides, el hígado y las funciones inmunes. Los activistas piden a los gobiernos que establezcan un límite de seguridad de TFA mucho más protector y que prohíban todos los pesticidas Pfas y otras fuentes de TFA. Actualmente, los gobiernos no monitorean el TFA en los alimentos.
El estudio analizó 65 productos de cereales convencionales comprados en 16 países europeos – el primer estudio de este tipo a nivel de la UE. Informes anteriores han encontrado altos niveles de TFA en el vino y cierta contaminación del agua del grifo. Es soluble en agua, lo que significa que las plantas pueden absorberlo del suelo.
Se detectó TFA en el 81,5% de las muestras (53 de 65 muestras) en 16 países europeos, con altos niveles de contaminación. Los productos de trigo están significativamente más contaminados que otros productos a base de cereales.
Los niveles más altos se encontraron en el cereal de desayuno irlandés, seguido del pan integral belga, luego el pan integral alemán y luego la baguette