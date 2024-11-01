Se encuentran altos niveles de ‘sustancia química permanente’ en productos de cereales en toda Europa (inglés)

Se han encontrado altos niveles de una sustancia química tóxica “para siempre” en productos de cereales en todo el mundo Europa por su presencia en pesticidas.

El alimento más contaminado es el cereal de desayuno, según un estudio de Pesticide Action Network Europe (PAN), con concentraciones medias 100 veces superiores a las del agua del grifo.

El estudio encontró ácido trifluoroacético (TFA), una sustancia química producida cuando los pesticidas contienen Pfas Los productos químicos se descomponen en el suelo, en los cereales para el desayuno