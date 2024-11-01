Encuentran 50 ovejas muertas en una finca de Parla  

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Parla a un hombre como presunto responsable de un delito de maltrato animal tras localizar unas 50 ovejas muertas y otras en grave estado de abandono en su explotación ganadera. La intervención, que tuvo lugar en septiembre, contó con la colaboración del Cuerpo de Agentes Forestales, el Área de Protección Animal de la Comunidad de Madrid y la Policía Local de Parla. La explotación, que contaba con unos 220 animales, carecía de limpieza y de las revisiones veterinarias obligatorias, y el detenido...