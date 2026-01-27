ENCE inicia una huelga de una semana por el ERE en la fábrica de Navia

Celulosas de Asturias (CEASA), filial de ENCE, ha iniciado este martes una huelga de siete días por el ERE planteado por la empresa para suprimir 96 puestos en su planta de Navia, que cuenta con una plantilla de 380 empleos. El comité ha denunciado que «la empresa pretende eliminar casi un tercio del empleo que genera la fábrica para lograr, en el mejor de los casos, un ahorro irrisorio de entre el 1 % y el 2 % en los costes de producción». Un retorno económico miserable que se obtiene a costa de destruir empleo.