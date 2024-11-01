En el país de unos

En el mundo hay dos Dajlas. En una ondea la bandera del Sáhara Occidental; en otra, la de Marruecos. También hay dos El Aaiún, Bojador, Auserd y Smara, cinco nombres que responden a un recuerdo -la tierra del pueblo saharaui- y a una reivindicación recuperarla . El funesto eje de simetría en este mapa es un muro de 2.700 kilómetros, flanqueado por siete millones de minas, con el que el Ejército magrebí amputó una nación. Tras quince años de batalla entre el Frente Polisario y el reino alauí, la guerra se congeló en el desierto...