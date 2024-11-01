edición general
En el país de unos

En el mundo hay dos Dajlas. En una ondea la bandera del Sáhara Occidental; en otra, la de Marruecos. También hay dos El Aaiún, Bojador, Auserd y Smara, cinco nombres que responden a un recuerdo -la tierra del pueblo saharaui- y a una reivindicación recuperarla. El funesto eje de simetría en este mapa es un muro de 2.700 kilómetros, flanqueado por siete millones de minas, con el que el Ejército magrebí amputó una nación. Tras quince años de batalla entre el Frente Polisario y el reino alauí, la guerra se congeló en el desierto...

YSiguesLeyendo
... con el alto el fuego de 1991. Pero el conflicto se reavivó en noviembre de 2020, y el muro empezó a escupir drones de combate y proyectiles. Algunos de los que resisten en el último territorio africano por descolonizar fueron un día españoles. Otros les dijeron luego que eran marroquíes. Desde hace medio siglo continúan rebelándose para defender, amparados por los principios fundacionales de las Naciones Unidas, su verdadera identidad: son saharauis. Queda poco para que llegue la noche y

YSiguesLeyendo
amplio y minucioso reportaje para conocer la historia de las distintas ocupaciones contra los saharauis. muy recomendable lectura
