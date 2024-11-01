En el Día del Libro

La lectura no exige nada. Leer es un trabajo cordial y generoso. Un obsequio del corazón que no pide nada, que no exige nada. El premio de la lectura empieza y termina en uno mismo. Seguro que habréis oído contar maravillas acerca de los libros. De sus efectos casi milagrosos curando todo tipo de enfermedades. Se diría que no existe mal del corazón y de la inteligencia que un libro no pueda sanar o aliviar. Tanto es así que es muy posible que llegue un día en que los libros dejen de venderse en las librerías y lo hagan las farmacias.