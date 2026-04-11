Las empresas españolas pagan el precio de las diferencias normativas entre comunidades autónomas: 36.000 millones en sobrecostes

El Gobierno central intentó unificar el mercado con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, pero el Tribunal Constitucional la anuló, dejando la regulación en manos de las comunidades autónomas. En un Estado autonómico las comunidades tienen amplias competencias, tanto de gestión, de prestación de servicios, de control y también regulatorias. Esta última facultad deriva en una intensa producción de normas que no solo no suelen ser coincidentes entre los distintos territorios, sino que acarrean una clara fragmentación del mercado interior, y