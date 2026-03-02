edición general
5 meneos
17 clics
Las empresas de defensa, excepto Indra, crecen en bolsa al calor de la guerra en Irán

Las empresas de defensa, excepto Indra, crecen en bolsa al calor de la guerra en Irán

Firmas estadounidenses y europeas mejoran su cotización en contraste con las bajadas en los mercados

| etiquetas: defensa , empresas , irán , indra
4 1 0 K 42 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 42 actualidad
#1 surco
Indra no subió el viernes un 21%?
0 K 11
DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
Asi asi, el amo yanqui queria el 5% del pib en defensa y lo va a tener, por las buenas o las malas.
0 K 10

menéame