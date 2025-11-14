Empresarios de Florida proponen usar piel de iguana para ropa y accesorios para erradicar la especie invasora [ENG]

Las empresas de Florida venden productos hechos con pieles de pez león y de pitón birmana, por lo que las autoridades han propuesto que las iguanas sean las próximas en la lucha por erradicar las especies invasoras del estado. En una reunión de noviembre, el presidente de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, Rodney Barreto, pidió a las empresas «que nos ayuden a encontrar una solución». Sugirió ropa y accesorios hechos con piel de iguana, y se preguntó si las compañías pesqueras comerciales podrían usar iguanas para