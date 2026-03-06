Un empresario belga quiere hacer un "Dubái del Caribe", libertario y con criptomonedas, en la isla de Nieves. Los habitantes se oponen

Un empresario del bitcóin, el belga Olivier Janssens, quiere construir su propio paraíso libertario llamado Destiny. Si el proyecto recibe las aprobaciones necesarias, se regirá por sus propias normas y reglamentos, aunque la estructura exacta de su gobierno sigue sin estar clara. Los habitantes adoran Nieves por su naturaleza y tranquilidad, y les preocupa que un nuevo gran proyecto inmobiliario lo eche a perder. Pero las ambiciones de Destiny, en particular, han despertado un arraigado escepticismo ante la influencia extranjera…