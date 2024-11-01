La empresa del transporte público de Barcelona reserva hasta 650.000 euros en detectives para espiar a sus empleados

TMB, la empresa pública que gestiona el metro y los autobuses de Barcelona, firmó un contrato el pasado agosto con una empresa de detectives para espiar a sus empleados durante el próximo año, prorrogable a cuatro más. El acuerdo marco alcanzado con la empresa AD Intelligence Solutions prevé un gasto de hasta 652.000 euros en el seguimiento y elaboración de informes sobre empleados y la asistencia en posibles procesos judiciales que se deriven de estas labores de espionaje.
| etiquetas: tmb , transporte público , barcelona , fmb , tb