La empresa del transporte público de Barcelona reserva hasta 650.000 euros en detectives para espiar a sus empleados

TMB, la empresa pública que gestiona el metro y los autobuses de Barcelona, firmó un contrato el pasado agosto con una empresa de detectives para espiar a sus empleados durante el próximo año, prorrogable a cuatro más. El acuerdo marco alcanzado con la empresa AD Intelligence Solutions prevé un gasto de hasta 652.000 euros en el seguimiento y elaboración de informes sobre empleados y la asistencia en posibles procesos judiciales que se deriven de estas labores de espionaje.

| etiquetas: tmb , transporte público , barcelona , fmb , tb
4 comentarios
devilinside #4 devilinside
#3 En mi curro como abogado de seguros, trabajo mucho con detectives en temas de acreditación de lesiones y muchos de los informes determinan claros casos de fraude. Otros no, y mi consejo a las compañías es que los tiren a la basura, al igual que otros que me mandan que vulneran la normativa sobre intimidad personal (cuando graban al investigado dentro de su casa desde fuera). Te sorprendería la cantidad de casos de fraude en las reclamaciones y, normalmente los informes confirman las…   » ver todo el comentario

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Bueno, según los meneanes de esta noticia está de puta madre que una empresa mire qué escriben los empleados en redes sociales y a quienes retuitean para poder despedirlos. Supongo que no opondrán ninguna objeción a lo que esta empresa de transporte propone.

devilinside #2 devilinside
#1 Puntualización: los colaboradores periodísticos no son empleados. Y por otra parte, este rojo está conforme con los seguimientos de detectives siempre y cuando no sean generales, sino para casos concretos y cumplan con la normativa legal

Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Estoy contigo. {0x1f44d}


