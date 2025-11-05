edición general
2 meneos
4 clics
Una empresa de Madrid planea construir una planta de hidrógeno renovable de 101 hectáreas en Toledo

Una empresa de Madrid planea construir una planta de hidrógeno renovable de 101 hectáreas en Toledo

'H2FV Toledo' contará con una planta solar fotovoltaica y otra de electrólisis dividida en cinco áreas valladas para generar hidrógeno verde mediante el proceso de electrólisis de agua y permitiendo su almacenamiento y distribución sostenible

| etiquetas: h2f2 , hidrógeno , verde , toledo
2 0 0 K 25 Descarboniza
3 comentarios
2 0 0 K 25 Descarboniza
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Siendo el medio de Pedro Jeta, Madrid y viendo quien la manda, esto será un timo para pillar dinero público que nunca llegará a nada.
1 K 31
eltoloco #3 eltoloco *
#1 no hace falta ver tanto, si lees "hidrógeno verde/renovable" automáticamente ya se sabe que es un tufo de dinero público. El hidrógeno verde no es rentable, y nunca lo será, cuando tienes hidrógeno gris por 1/3 del coste en el peor de los casos, o incluso llega a ser 1/10 parte.

La hidrólisis requiere de inversiones millonarias, medidas de seguridad extremas y mantenimientos inasumibles, para generar una ridícula cantidad de hidrógeno diario que además no tienes donde almacenarlo ni como transportarlo.

Aqui un CEO habla de la ruina que es su transporte, pero lo mismo aplica a la producción:

meneame.net/story/ceo-enagas-asegura-transportar-hidrogeno-verde-ruina
0 K 11
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
No, el dinero que había para hidrógeno verde ya se lo ha dado el gobierno a Iberdrola :troll:

www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/economia/empresas/20251105
0 K 14

menéame