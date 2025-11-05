Una empresa de Madrid planea construir una planta de hidrógeno renovable de 101 hectáreas en Toledo

'H2FV Toledo' contará con una planta solar fotovoltaica y otra de electrólisis dividida en cinco áreas valladas para generar hidrógeno verde mediante el proceso de electrólisis de agua y permitiendo su almacenamiento y distribución sostenible
La hidrólisis requiere de inversiones millonarias, medidas de seguridad extremas y mantenimientos inasumibles, para generar una ridícula cantidad de hidrógeno diario que además no tienes donde almacenarlo ni como transportarlo.
Aqui un CEO habla de la ruina que es su transporte, pero lo mismo aplica a la producción:
