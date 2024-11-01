La empresa láctea SanCor pidió la quiebra: debe 120 millones de dólares y ocho meses de sueldos

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) afirmó que la cooperativa láctea SanCor, en concurso de acreedores desde febrero del año pasado, pidió el miércoles su propia quiebra ante la Justicia. La solicitud se realizó ante al Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que lleva adelante el concurso de la empresa, que arrastra una deuda de US$ 120 millones. SanCor fue fundada en 1938 como cooperativa de productores lácteos y supo ser líder indiscutido...