Empresa escocesa produce omega-3 sin pescado usando residuos de whisky, evitando la captura de 6.000 millones de peces al año

MiAlgae, fundada en 2016, ha desarrollado un sistema que transforma los residuos de cebada de la producción de whisky en alimento para microalgas ricas en omega-3. La idea se apoya en un hecho biológico sencillo pero potente: los peces no generan omega-3 por sí mismos. Lo obtienen al consumir algas marinas. MiAlgae replica ese proceso, pero en tanques de fermentación controlados y con una fuente de carbono que, hasta ahora, era básicamente un desecho industrial.Los residuos de cebada de destilerías cercanas se utilizan para alimentar microalgas