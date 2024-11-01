Los empleados del Ayuntamiento de Córdoba tendrán una herramienta de IA "para mejorar el rendimiento y la agilidad en los trámites administrativos"

La delegación de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de todos los empleados municipales la herramienta de Inteligencia Artificial ‘Google Gemini’, para reforzar su apuesta por la modernización de los servicios públicos mediante la incorporación de tecnología que mejora la productividad interna y agiliza la atención a la ciudadanía. Los empleados municipales tendrán una herramienta de IA "para mejorar el rendimiento y la agilidad en los trámites administrativos"