Una empleada transgénero de la NSA demanda a Trump por ordenar a sus compañeros de trabajo que la acosaran (Eng)

Afirma que se trata de una violación de la ley federal de derechos civiles.

#1 NoMeVeas *
Buena suerte. El estado de derecho esta muerto en esa dictadura bananera gobernada por el mono naranja.

Y estos eran los de la libertad y "el socialismo es nazismo". Proyección infinita y aún asi la peña no lo quiere ver, pues porque seran una panda de hijos de puta que aspiran a matar al vecino al que saludan y sonrien todas las mañanas, ratas traidoras.
azathothruna #2 azathothruna
Cada minuto que tardan los "luchadores por la democracia" es un campo de concentracion mas.
Pero no, siempre ganara el sueño americano y destino manifiesto :shit: xD :troll:
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿Ordenó usted el código rojo? xD xD  media
kastanedowski #4 kastanedowski *
Otras uentes neutrales como la AP y PBS describen la demanda como un desafío a la orden ejecutiva y políticas de la NSA, sin mencionar "órdenes a compañeros para acosar". El título exagera para atacar una versión distorsionada de la posición opuesta...

Ademas la orden ejecutiva se basa en reconocer solo sexos biológicos inmutables, no en "negar la existencia"
