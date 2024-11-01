·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4112
clics
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"
6496
clics
¿Qué porcentaje de salario es necesario para alquilar un piso de un dormitorio en las capitales europeas?[ENG]
3622
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
4644
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
4189
clics
Gabriel Rufián liderará “Izquierdas de Frente” (IdF), coalición para generales entre Podemos, Bildu, BNG, ERC, IU y Sumar
más votadas
481
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”
568
La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal"
480
Los documentos que prueban cómo el Hospital de Dénia colaba pacientes vip y el regreso de Ribera Salud ahora con una clínica privada
490
Conservadora cristiana, votante de Trump, se sorprende al descubrir que la ley sobre el latido fetal también se aplica a ella [Eng]
303
Por mucho que Elon quiera, NO hay razas humanas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
11
clics
Una empleada transgénero de la NSA demanda a Trump por ordenar a sus compañeros de trabajo que la acosaran (Eng)
Afirma que se trata de una violación de la ley federal de derechos civiles.
|
etiquetas
:
trump
,
acoso
,
nsa
,
empleada
,
lgbti
,
transexual
9
2
1
K
92
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
1
K
92
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NoMeVeas
*
Buena suerte. El estado de derecho esta muerto en esa dictadura bananera gobernada por el mono naranja.
Y estos eran los de la libertad y "el socialismo es nazismo". Proyección infinita y aún asi la peña no lo quiere ver, pues porque seran una panda de hijos de puta que aspiran a matar al vecino al que saludan y sonrien todas las mañanas, ratas traidoras.
2
K
47
#2
azathothruna
Cada minuto que tardan los "luchadores por la democracia" es un campo de concentracion mas.
Pero no, siempre ganara el sueño americano y destino manifiesto
1
K
30
#3
HeilHynkel
*
¿Ordenó usted el código rojo?
0
K
18
#4
kastanedowski
*
Otras uentes neutrales como la AP y PBS describen la demanda como un desafío a la orden ejecutiva y políticas de la NSA, sin mencionar "órdenes a compañeros para acosar". El título exagera para atacar una versión distorsionada de la posición opuesta...
Ademas la orden ejecutiva se basa en reconocer solo sexos biológicos inmutables, no en "negar la existencia"
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y estos eran los de la libertad y "el socialismo es nazismo". Proyección infinita y aún asi la peña no lo quiere ver, pues porque seran una panda de hijos de puta que aspiran a matar al vecino al que saludan y sonrien todas las mañanas, ratas traidoras.
Pero no, siempre ganara el sueño americano y destino manifiesto
Ademas la orden ejecutiva se basa en reconocer solo sexos biológicos inmutables, no en "negar la existencia"