edición general
1 meneos
4 clics

Empiezan las clases y se acumulan los gastos: qué considerar antes de endeudarse para la universidad

Septiembre significa la vuelta al cole, pero para muchos universitarios este mes implica algo más que asistir a las aulas. Supone un coste económico, en particular si se trata de una carrera en universidad privada, un postgrado o, sobre todo, si implica vivir fuera del domicilio familiar. El coste medio para un curso académico ronda los 10.000 euros al año, según un estudio de la plataforma Raisin que incluye matrícula, alquiler y otros gastos. Para sufragarlos, las familias que no disponen de ahorros pueden recurrir a préstamos bancarios.

| etiquetas: gastos , escolares , educacion , universidad
1 0 0 K 12 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 12 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Empezar por compartir cama, es la forma más barata. Por el dia duerme uno y por la noche otro.
0 K 20
#3 xavigo
Qué considerar antes de endeudarse: no tener que endeudarse.

Sígueme para más consejos
0 K 7
#2 Ovidio
Eso es mentira, el coste medio de un curso universitario no son 10000€ al año, ya que la mayoría de universitarios españoles vive en casa de sus padres
0 K 6

menéame