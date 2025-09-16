Empiezan las clases y se acumulan los gastos: qué considerar antes de endeudarse para la universidad

Septiembre significa la vuelta al cole, pero para muchos universitarios este mes implica algo más que asistir a las aulas. Supone un coste económico, en particular si se trata de una carrera en universidad privada, un postgrado o, sobre todo, si implica vivir fuera del domicilio familiar. El coste medio para un curso académico ronda los 10.000 euros al año, según un estudio de la plataforma Raisin que incluye matrícula, alquiler y otros gastos. Para sufragarlos, las familias que no disponen de ahorros pueden recurrir a préstamos bancarios.