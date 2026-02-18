edición general
5 meneos
28 clics

Empieza la campaña de 40 días rezando ante los abortorios de tres capitales catalanas: «Faltan voluntarios»

Cinco grupos de 40 Días por la Vida se repartirán entre Barcelona, Tarragona y Gerona

| etiquetas: aborto , religion , acoso
4 1 5 K 9 actualidad
5 comentarios
4 1 5 K 9 actualidad
woody_alien #2 woody_alien
Propongo rezar a Satán ante las iglesias, no deja de ser un personaje bíblico :troll:
4 K 56
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
recuerda que Españita tolera esto, a pesar de las leyes, bajo el paraguas de "libertad religiosa". qué asco dan. si tú haces lo mismo y te vas a las puertas de sus templos y gritas "me cago en dios", te meten un puro por ofensa a los sentimientos religiosos. pero al revés, no pasa nada, los sentimientos de estas mujeres que quieren abortar NO están protegidos
3 K 42
cocolisto #5 cocolisto
El problema son los burkas.
0 K 20
cosmonauta #4 cosmonauta
Y los tontos hacen difusión
0 K 19
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
40 días = "cuaresma". es por el inicio del "ramadán" católico... cuarenta días van a estar dando la matraca hasta la Semana Satánica (sí, creen tanto en dios como en satanito, así que es la semana satánica y si les molesta, les dices que si son católicos tienen que creer en satán, que sin satán no hay diosito ni cielo ni infierno ni pollas en vinagre)
0 K 13

menéame