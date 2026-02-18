·
Empieza la campaña de 40 días rezando ante los abortorios de tres capitales catalanas: «Faltan voluntarios»
Cinco grupos de 40 Días por la Vida se repartirán entre Barcelona, Tarragona y Gerona
|
etiquetas
:
aborto
,
religion
,
acoso
#2
woody_alien
Propongo rezar a Satán ante las iglesias, no deja de ser un personaje bíblico
4
K
56
#1
YSiguesLeyendo
*
recuerda que Españita tolera esto, a pesar de las leyes, bajo el paraguas de "libertad religiosa". qué asco dan. si tú haces lo mismo y te vas a las puertas de sus templos y gritas "me cago en dios", te meten un puro por ofensa a los sentimientos religiosos. pero al revés, no pasa nada, los sentimientos de estas mujeres que quieren abortar NO están protegidos
3
K
42
#5
cocolisto
El problema son los burkas.
0
K
20
#4
cosmonauta
Y los tontos hacen difusión
0
K
19
#3
YSiguesLeyendo
40 días = "cuaresma". es por el inicio del "ramadán" católico... cuarenta días van a estar dando la matraca hasta la Semana Satánica (sí, creen tanto en dios como en satanito, así que es la semana satánica y si les molesta, les dices que si son católicos tienen que creer en satán, que sin satán no hay diosito ni cielo ni infierno ni pollas en vinagre)
0
K
13
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
