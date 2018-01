Emma Watson escribe una carta abierta disculpándose por su privilegio blanco (ENG)

"Hubiera sido más útil dedicar el tiempo a hacerme preguntas como: ¿Cuáles son las formas en que me he beneficiado de ser blanca? ¿De qué maneras apoyo y defiendo un sistema que es estructuralmente racista? ¿Cómo mi raza, clase y género afectan mi perspectiva? Parecía haber muchos tipos de feministas y feminismo. Pero en lugar de ver estas diferencias como divisivas, podría haber preguntado si definirlas en realidad fue empoderamiento y lograr una mejor comprensión. Pero no sabía hacer estas preguntas."