Emisiones de gases de efecto invernadero bajan en Cataluña hasta niveles de los 80 gracias a cambios industriales y energéticos

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña han experimentado un descenso significativo, hasta situarse en niveles similares a los de la década de 1980. Un factor clave ha sido la reconversión del tejido industrial. Sectores tradicionalmente intensivos en energía y emisiones, como la química pesada o la metalurgia, han reducido su peso relativo o han incorporado tecnologías más eficientes y limpias. En 2023 Cataluña emitió 38,37 millones de toneladas de CO₂ equivalente, un 5,5 % menos que en 2022, lo que constata este descenso.

ChatGPT #1 ChatGPT *
Espero que “cambios industriales” no quiera decir “menos industria”

Edit: En el 2021, el sector industrial representaba el 27,2 % del total del PIB de Catalunya, Ahora es el 18%
memmaker650 #2 memmaker650
#1 Esa es la principal realidad.

Estamos cediendo ante la industria China y como baja la contaminación alguno está hasta feliz.
enochmm #4 enochmm
#1 Eso no implica que Cataluña tenga menos industria en total, es un dato relativo. Pueden haber subido otros sectores.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#4 como mides “cantidad de industria” en este contexto? Sin aproximaciones como esta
asola33 #3 asola33
Cerraron casi toda la industria productiva al entrar en la CEE. Si quedaba algo, lo está liquidando la competencia china.
