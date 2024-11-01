Emisiones de gases de efecto invernadero bajan en Cataluña hasta niveles de los 80 gracias a cambios industriales y energéticos

Las emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña han experimentado un descenso significativo, hasta situarse en niveles similares a los de la década de 1980. Un factor clave ha sido la reconversión del tejido industrial. Sectores tradicionalmente intensivos en energía y emisiones, como la química pesada o la metalurgia, han reducido su peso relativo o han incorporado tecnologías más eficientes y limpias. En 2023 Cataluña emitió 38,37 millones de toneladas de CO₂ equivalente, un 5,5 % menos que en 2022, lo que constata este descenso.
Edit: En el 2021, el sector industrial representaba el 27,2 % del total del PIB de Catalunya, Ahora es el 18%
Estamos cediendo ante la industria China y como baja la contaminación alguno está hasta feliz.