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Los Emiratos Árabes Unidos se unieron en secreto a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán (EN)

Los Emiratos Árabes Unidos se unieron en secreto a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán (EN)

Los ataques no reconocidos contra Irán ponen de manifiesto una mayor alineación entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en la guerra contra Irán

| etiquetas: emiratos , sionismo , eeuu , israel , irán , guerra
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3 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Secreto, secreto… xD
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#2 carraxe
A ver cuánto dura un país de mierda como EAU zombificado y poseído por el sionismo
1 K 19
ipanies #1 ipanies
Para eso están los Estados Proxy... Bueno, y para asumir consecuencias.
0 K 12

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