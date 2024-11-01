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Los Emiratos Árabes Unidos se unieron en secreto a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán (EN)
Los ataques no reconocidos contra Irán ponen de manifiesto una mayor alineación entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en la guerra contra Irán
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#3
Verdaderofalso
Secreto, secreto…
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#2
carraxe
A ver cuánto dura un país de mierda como EAU zombificado y poseído por el sionismo
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#1
ipanies
Para eso están los Estados Proxy... Bueno, y para asumir consecuencias.
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