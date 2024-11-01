edición general
Emiratos Árabes Unidos cierra las Bolsas de Valores de Dubái y Abu Dabi ante la creciente tensión regional [eng]

La Autoridad del Mercado de Capitales anunció que las bolsas de valores del país permanecerán cerradas el lunes 2 y el martes 3 de marzo, incluyendo la Bolsa de Valores de Abu Dabi y el Mercado Financiero de Dubái. La autoridad afirmó que la decisión se tomó en cumplimiento de su mandato regulatorio y de supervisión, y de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Agregó que continuará observando de cerca los acontecimientos regionales, evaluando la situación de manera continua y tomando cualquier medida adicional según sea necesario.

alehopio #1 alehopio
Van a cerrar la Bolsa para que no se escape el capital, ante la debacle que supone la Guerra contra Irán.
