Emiratos Árabes Unidos anuncia un fondo de 10.000 millones de dólares para inversiones en Israel (EN)

Tras una constructiva llamada telefónica que Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Armadas de los EAU, recibió de Benjamin Netanyahu, Primer Ministro del Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares destinado a sectores estratégicos en Israel.

8 comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
Esta es de las dictaduras de las que nuestros amigos NAFOS, por lo que sea, nunca se quejan :troll:
azathothruna #2 azathothruna
#1 Suppli y compañia tampoco dicen nada de Arabia Saudi, ni de la DICTADURA de Chang kai sek, en Taiwan
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 #2 estos son la teocracia buena no como esa horrible Irán
tul #6 tul
#5 y feminista! xD
Asimismov #4 Asimismov
10.000 millones le duran a Israel un año, en Sudán les da para tres años a las RSF.

Andreham #7 Andreham
Emiratos pagando a Israel por los trabajos realizados en la eliminación de musulmanes malos.
RoterHahn #8 RoterHahn
#7
Seguro que utilizan ese dinero para montarse el resort Gaza.
Naranjin #3 Naranjin
Hahaha mientras Israhell y EEUU estén protegiendo a los jeques arabes ni la población vera un duro ni mejoras en sus estados pero podrán seguir esquilmando a su pueblo tranquilo si comparten un poco también los beneficios de hacerlo
