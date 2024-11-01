Emiratos Árabes Unidos anuncia un fondo de 10.000 millones de dólares para inversiones en Israel (EN)

Tras una constructiva llamada telefónica que Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Armadas de los EAU, recibió de Benjamin Netanyahu, Primer Ministro del Estado de Israel, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la creación de un fondo de 10.000 millones de dólares destinado a sectores estratégicos en Israel.