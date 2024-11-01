edición general
7 meneos
21 clics
El emir más poderoso del mundo aterriza en Bariloche: Misterio y geopolítica en la visita secreta a Argentina

El emir más poderoso del mundo aterriza en Bariloche: Misterio y geopolítica en la visita secreta a Argentina

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uno de los líderes más influyentes y ricos del mundo árabe, se prepara para arribar a Bariloche el próximo lunes 23/02 en lo que sería su primer viaje al país, aunque de carácter estrictamente privado y sin agenda oficial confirmada, según informó el diario La Nación. El plan del mandatario emiratí contempla una estadía en la región patagónica, específicamente en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche

| etiquetas: mohamed bin zayed al nahyan , emir , argentina , bariloche
7 0 1 K 81 actualidad
9 comentarios
7 0 1 K 81 actualidad
#7 tierramar
Esto suena que frente a la contaminación radioactiva del Golfo debido a la guerra, el emir se pone a salvo en la otra parte del mundo.
7 K 93
wata #2 wata
Ay, Argentina... Te están vendiendo a trozos y no te enteras.
7 K 89
#9 j-light
#2 Vendida a sionistas, dicho sea de paso.
0 K 10
#3 mrM4
Bariloche es conocida por haber sido el refugio de antiguos nazis.

Modo Iker Jimenez On: Hay una teoria que dice que Hitler y Eva sobrevivieron y se refugiaron alli.
1 K 23
Findeton #6 Findeton
#3 Gracias a Perón, que es el que fundó el peronismo, dentro de lo que se circunscribe el kirchnerismo que era quien gobernaba antes de Milei.
0 K 10
#1 DenisseJoel
La habrán entrado ganas de darse una vuelta, por lo que sea.
0 K 11
Findeton #5 Findeton
Por qué, ¿porque un rico va de vacaciones a Argentina?
0 K 10
#4 Mesopotámico
parece pablo motos disfrazado
0 K 8
#8 moratos
Titular alternativo: El emir de Emiratos Árabes Unidos se aleja 13.000 kms de Irán por "asuntos privados".
0 K 7

menéame