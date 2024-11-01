El emir más poderoso del mundo aterriza en Bariloche: Misterio y geopolítica en la visita secreta a Argentina

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uno de los líderes más influyentes y ricos del mundo árabe, se prepara para arribar a Bariloche el próximo lunes 23/02 en lo que sería su primer viaje al país, aunque de carácter estrictamente privado y sin agenda oficial confirmada, según informó el diario La Nación. El plan del mandatario emiratí contempla una estadía en la región patagónica, específicamente en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche