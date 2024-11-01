Emergencia universitaria en ciencias de la salud: faltan profesores

En la universidad española las plantillas docentes envejecen, las jubilaciones se acercan y la llegada de nuevo profesorado se produce tarde y con dificultades. Este problema de relevo generacional también sucede fuera de España, y es especialmente acusado en las titulaciones de Ciencias de la Salud.
| etiquetas: carrera de medicina , universidades , docentes universitarios , salud
Falta contratos de larga duración, en la privada y en la pública
Sobran horas de jornadas interminables mal retribuidas y peor tratadas.