Emergencia universitaria en ciencias de la salud: faltan profesores

En la universidad española las plantillas docentes envejecen, las jubilaciones se acercan y la llegada de nuevo profesorado se produce tarde y con dificultades. Este problema de relevo generacional también sucede fuera de España, y es especialmente acusado en las titulaciones de Ciencias de la Salud.

| etiquetas: carrera de medicina , universidades , docentes universitarios , salud
Asimismov #1 Asimismov
Faltan salarios decentes y justos.

Falta contratos de larga duración, en la privada y en la pública

Sobran horas de jornadas interminables mal retribuidas y peor tratadas.
