La emergencia habitacional en Escocia "está empeorando", advierte un experto [EN]

El sistema está "roto"."Pensábamos que después de la pandemia del Covid estaríamos en un período de recuperación y que las cosas mejorarían. En realidad han empeorado". "Las principales causas de la falta de vivienda en Escocia siguen siendo las rupturas de relaciones". "Las personas ya no pueden vivir con parientes, amigos, familiares o incluso con sus parejas, y cada vez más personas acuden a las autoridades locales". "El sistema de vivienda en Escocia está colapsado, eso es insostenible y no existen soluciones rápidas".