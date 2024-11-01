Emergen 5.56 millones de abejas del suelo de un cementerio de Nueva York

La escena, lejos de ser puntual, se repite año tras año. Todo empieza a principios de primavera, cuando el suelo se activa. Primero aparecen los machos. Días después, las hembras. Y entonces, durante unas semanas, el terreno parece “respirar”. No se trata de abejas al uso. Andrena regularis no forma colmenas. No hay estructura social compleja. Cada individuo excava su propio túnel, deposita los huevos y almacena polen y néctar para que las larvas se desarrollen bajo tierra. Son más de 800 abejas por metro cuadrado.