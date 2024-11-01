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Emergen 5.56 millones de abejas del suelo de un cementerio de Nueva York

La escena, lejos de ser puntual, se repite año tras año. Todo empieza a principios de primavera, cuando el suelo se activa. Primero aparecen los machos. Días después, las hembras. Y entonces, durante unas semanas, el terreno parece “respirar”. No se trata de abejas al uso. Andrena regularis no forma colmenas. No hay estructura social compleja. Cada individuo excava su propio túnel, deposita los huevos y almacena polen y néctar para que las larvas se desarrollen bajo tierra. Son más de 800 abejas por metro cuadrado.

| etiquetas: abejas , cementerio , nueva , york
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6 comentarios
6 3 0 K 139 Animales
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
5.560.001 abejas, la que me ha picado y detrás vienen como unas 5.560.000
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skaworld #3 skaworld *
#1 Sabias a lo que te exponias cuando enterraste tus 5.560.001 abejas en el cementerio de mascotas


www.youtube.com/watch?v=HJWFsZ_YUc4
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pregunta seria: ¿Cómo se recuentan 5.560.000 abejas? Si tenemos problemas para contar las personas que participan en una manifestación...

Igual son 5.560.000 abejas según la organización y 300.000 según la Delegación del Gobierno.
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#2 lawerka
Pero estaban vivas o han vuelto a estarlo?
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#5 fremen11
O sea, qué al final resucitas como abeja???
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letra #4 letra
Candyman.
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menéame