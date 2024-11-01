edición general
Embalsamadora analiza la foto de Epstein "muerto"

Una embalsamadora analiza detenidamente la foto de Epstein supuestamente fallecido y con argumentos fehacientes pone en duda que la foto se corresponda con el cuerpo de alguien sin vida.

meroespectador
Me lo creo, sinceramente, no creo que el tipo este muerto si es quien parece ser. Es mucho más fácil hacerlo pasar por muerto, no tengo ninguna prueba tampoco puta idea, pero sería la mejor manera que de saliera libre de todos sus cargos y de rositas.
