La embajadora de Venezuela en España se reúne con Enrique Santiago, diputado de Sumar y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, para abordar la situación del país

La embajadora de Venezuela en España ha mantenido un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación. Santiago ha acudido a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela "a condenar la ilegal agresión de Estados Unidos". "España y la Unión Europea deben manifestarse de inmediato en contra de este ataque a la soberanía de Venezuela", afirmó.
| etiquetas: venezuela , sumar , enrique santiago
Maduro es un dictador-golpista. Los que le defiendan que no esperen mi voto. https:resultadosconvzla.com/
www.meneame.net/m/Hemeroteca/venezuela-represion-persistente-requiere-
- El derecho internacional se supone que está para algo, y eso de bombardear y entrar por la fuerza para secuestrar a quien sea, muy sujeto a derecho no es que sea
- De dictadores (y criminales de guerra) está lleno el mundo, y esa condición no es lo que determina (por desgracia) que sean considerados como amigos o enemigos de la potencia de turno
- Ahora mismo, USA tiene a un enajenado narcisista al cargo del botón de las armas nucleares (y de todas las demás). En un momento u otro ha amenazado a numerosos países y gobiernos, incluidos varios europeos. Reírle la "gracia" no parece la mejor opción, teniendo en cuenta que a saber lo que figura lo siguiente en la lista
España violó las sanciones de la UE al dejar que el avión de Delcy entrara en su espacio aéreo
www.elindependiente.com/politica/2020/01/25/espana-violo-las-sanciones
El gobierno puede ir por libre si quiere
¿ Que esperas de perro. Valentía?