La embajadora de Venezuela en España se reúne con Enrique Santiago, diputado de Sumar y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, para abordar la situación del país

La embajadora de Venezuela en España ha mantenido un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación. Santiago ha acudido a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela "a condenar la ilegal agresión de Estados Unidos". "España y la Unión Europea deben manifestarse de inmediato en contra de este ataque a la soberanía de Venezuela", afirmó.