La embajadora de Venezuela en España se reúne con Enrique Santiago, diputado de Sumar y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, para abordar la situación del país

La embajadora de Venezuela en España ha mantenido un encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago, con el propósito de trasladarle de primera mano la situación. Santiago ha acudido a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela "a condenar la ilegal agresión de Estados Unidos". "España y la Unión Europea deben manifestarse de inmediato en contra de este ataque a la soberanía de Venezuela", afirmó.

javierchiclana #2 javierchiclana *
Lo vuelvo a decir:

Maduro es un dictador-golpista. Los que le defiendan que no esperen mi voto. https:resultadosconvzla.com/

www.meneame.net/m/Hemeroteca/venezuela-represion-persistente-requiere-
3 K 55
nilien #8 nilien
#2

- El derecho internacional se supone que está para algo, y eso de bombardear y entrar por la fuerza para secuestrar a quien sea, muy sujeto a derecho no es que sea

- De dictadores (y criminales de guerra) está lleno el mundo, y esa condición no es lo que determina (por desgracia) que sean considerados como amigos o enemigos de la potencia de turno

- Ahora mismo, USA tiene a un enajenado narcisista al cargo del botón de las armas nucleares (y de todas las demás). En un momento u otro ha amenazado a numerosos países y gobiernos, incluidos varios europeos. Reírle la "gracia" no parece la mejor opción, teniendo en cuenta que a saber lo que figura lo siguiente en la lista
0 K 13
#11 sliana
#2 son sus problemas y ningún país que lleve 30 años financiando intentos de golpe de estado tiene derecho a intervenir.
0 K 7
#10 Borgiano
Supongo que Yoli se indignará los diez minutos de rigor y exigirá al gobierno (de la que ella forma parte) contundencia y bla, bla, bla y luego ya a otra cosa, mariposa.
0 K 8
#6 Pkpkpk
España no dirá nada sin acordarlo antes con Europa.
0 K 8
Barney_77 #7 Barney_77
#6 Pero los gilipollas de Sumar, Podemos y algún otro desnortado seguirá apoyando a su dictador favorito.
2 K 39
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#6 No te creas
España violó las sanciones de la UE al dejar que el avión de Delcy entrara en su espacio aéreo
www.elindependiente.com/politica/2020/01/25/espana-violo-las-sanciones

El gobierno puede ir por libre si quiere
0 K 11
taSanás #3 taSanás
Y el ministro de exteriores?
0 K 7
#5 guillersk
#3 deeply concerned

¿ Que esperas de perro. Valentía?
0 K 10

