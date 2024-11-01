El embajador de Irán en España, Reza Zabib: "Si existe una amenaza de Trump contra Dinamarca, ¿por qué no contra Irán?"

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, asegura en una entrevista concedida a Europa Press que no se puede descartar un eventual ataque estadounidense contra Irán, aunque desvela que hubo contactos directos e indirectos con la Administración norteamericana en los momentos más tensos y recalca que Teherán está abierta al diálogo, pero avisa que si otros actores "desean optar por otra vía", Irán estará preparado.