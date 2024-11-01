edición general
El embajador en EE.UU. aseguró que el acuerdo Trump-Milei no tiene una intención oculta: "No hay condicionamientos ni cláusulas secretas"

Alec Oxenford, el embajador argentino en EE.UU aseguró que el acuerdo Trump-Milei no tiene condicionamientos ni cláusulas secretas. "El respaldo fue total, fue explícito, fue sólido y muy alineado con una visión compartida". El embajador de Argentina en Estados Unidos descartó la existencia de una intención oculta en el salvataje del gobierno de Donald Trump a la Argentina y confirmó que "vamos a tener novedades en breve" sobre el acuerdo comercial entre ambos países sin entrar en detalles por acuerdo de confidencialidad.

2 comentarios
#1 AlexGuevara
Claro, claro...
JackNorte #2 JackNorte *
Oculto , no se , lo que se ve es que estan condicionando unas ayudas a un resultado electoral amenazando a un pais entero. Que clase de represalias puede haber ocultas despues, no se, quizas haya que mirar a otros paises con gobiernos que no les gustan para ver que medidas y politicas han aplicado en el pasado y en el presente, politicas ocultas y publicas.
