El embajador en EE.UU. aseguró que el acuerdo Trump-Milei no tiene una intención oculta: "No hay condicionamientos ni cláusulas secretas"

Alec Oxenford, el embajador argentino en EE.UU aseguró que el acuerdo Trump-Milei no tiene condicionamientos ni cláusulas secretas. "El respaldo fue total, fue explícito, fue sólido y muy alineado con una visión compartida". El embajador de Argentina en Estados Unidos descartó la existencia de una intención oculta en el salvataje del gobierno de Donald Trump a la Argentina y confirmó que "vamos a tener novedades en breve" sobre el acuerdo comercial entre ambos países sin entrar en detalles por acuerdo de confidencialidad.