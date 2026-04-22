La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

La tasa de emancipación se encuentra en mínimos históricos en la franja de 25 a 34 años, una edad en la que tradicionalmente se espera disponer de un hogar propio y no depender del apoyo familiar para llegar a fin de mes. La suma de la precariedad laboral y el alza de la inflación ha tenido como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo que ha lastrado especialmente la economía de los jóvenes en la última década. A la par que las nuevas generaciones se encuentran con unos sueldos que ofrecen.