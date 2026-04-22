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La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

La tasa de emancipación se encuentra en mínimos históricos en la franja de 25 a 34 años, una edad en la que tradicionalmente se espera disponer de un hogar propio y no depender del apoyo familiar para llegar a fin de mes. La suma de la precariedad laboral y el alza de la inflación ha tenido como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo que ha lastrado especialmente la economía de los jóvenes en la última década. A la par que las nuevas generaciones se encuentran con unos sueldos que ofrecen.

| etiquetas: emancipación , jóvenes , vivienda
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5 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
#4 Celsar
Y eso contando a personas de 34 años como jóvenes...
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#5 tropezon
#4 Ahora se es joven hasta que cobras la pensión.

Y la pensión la están retrasando :troll:
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chemado_chema #1 chemado_chema
Pero es que los jóvenes son muy gilipollas, les gusta más comprarse un iPhone que vivir independientemente y poder sostenerse a si mismos.

Eso les pasa por no hacer más Burpees.

No son hombres hechos a si mismos como los Cayetanos.
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mmlv #2 mmlv
#1 Si se esforzaran más ya tendría cada uno su primer millon de euros a los 20 años
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sotillo #3 sotillo
#2 No si esforzarse se esfuerzan, yo veo que no les da la vida , viajes, conciertos, precañas, mediascañas, poscañas, salidas nocturnas, de fin de semana, celebraciones, fiestas patronales, paganas…. Esta gente no cobra la jubilación
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menéame