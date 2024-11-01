Email de Jeffrey Epstein atestiguando su visita a Valencia en Septiembre de 2009

·
#1
meroespectador
*
En otro email asegura que va a Valencia a grabar el resto de su ópera. No tengo ni idea de que habla, pero me viene a la cabeza personajes corruptos hasta el tuétano locales y lo ocurrido con las niñas del Alcasser que durante muchos años se rumoreó que gente poderosa pagó por violarlas y matarlas. Pensando en la historia del Bar España, donde siempre corrió el rumor que políticos, empresarios y jueces abusaban de niños.
Y como no en el mensaje que envió Rita Barberá al ministro del interior de entonces diciendo que la querían matar y tenía hasta el día 1.
¿Alguien sabe de desaparecidos menores en el lugar por esas fechas?.
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 11/EFTA02441738.pdf
5
K
47
#2
Supercinexin
#1
Bar España es un bulo, certificado y desmontado. Un tío que le tenía tirria a un concejal del PP o nosequé mierdas grabó unos vídeos con un subnormal y un expresidiario a cambio de unas decenas de euros para cada uno. Todo lo que decían era mentira.
1
K
28
#3
meroespectador
#2
Estoy leyendo la historia del Bar España, según la wikipedia y me estoy quedando flipado. Lo calca todo.
es.wikipedia.org/wiki/Caso_Bar_España
A ver si para taparlo untaron o presionaron a la gente para decir que mentían, el principal acusador, casualmente, está muerto.
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
