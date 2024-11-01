edición general
Email de Jeffrey Epstein atestiguando su visita a Valencia en Septiembre de 2009

Hola, me voy a París ahora mismo. Por favor, avísame si puedo ayudarte en algo. De martes a sábado en el Hotel Las Arenas de Valencia, grabando. Espero que todo vaya bien. ¡Disfruta del sol, nada y come bien! Besos.

meroespectador
En otro email asegura que va a Valencia a grabar el resto de su ópera. No tengo ni idea de que habla, pero me viene a la cabeza personajes corruptos hasta el tuétano locales y lo ocurrido con las niñas del Alcasser que durante muchos años se rumoreó que gente poderosa pagó por violarlas y matarlas. Pensando en la historia del Bar España, donde siempre corrió el rumor que políticos, empresarios y jueces abusaban de niños.
Y como no en el mensaje que envió Rita Barberá al ministro del interior de entonces diciendo que la querían matar y tenía hasta el día 1.

¿Alguien sabe de desaparecidos menores en el lugar por esas fechas?.

www.justice.gov/epstein/files/DataSet 11/EFTA02441738.pdf
Supercinexin
#1 Bar España es un bulo, certificado y desmontado. Un tío que le tenía tirria a un concejal del PP o nosequé mierdas grabó unos vídeos con un subnormal y un expresidiario a cambio de unas decenas de euros para cada uno. Todo lo que decían era mentira.
meroespectador
#2 Estoy leyendo la historia del Bar España, según la wikipedia y me estoy quedando flipado. Lo calca todo.

es.wikipedia.org/wiki/Caso_Bar_España

A ver si para taparlo untaron o presionaron a la gente para decir que mentían, el principal acusador, casualmente, está muerto.
