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Elon Musk reitera sus comentarios sobre Ben Roberts-Smith tras la imputación de un exsoldado del SAS por crímenes de guerra (Eng)

Ben Roberts-Smith fue detenido la semana pasada en el aeropuerto nacional de Sídney tras aterrizar en un vuelo procedente de Brisbane junto a sus dos hijas adolescentes. El galardonado con la Cruz Victoria fue posteriormente acusado de cinco cargos de crímenes de guerra —asesinato— por supuestos incidentes ocurridos en Afganistán entre 2009 y 2012. www.meneame.net/story/crimenes-guerra-soldado-mas-condecorado-australi

| etiquetas: ben roberts-smith , musk , crímenes de guerra , afganistán
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1 comentarios
8 1 0 K 104 actualidad
D303 #1 D303
Hay un documental muy bueno llamado Los Crímenes del S.A.S. donde hablan de este tema. Muy recomendable verlo.
www.youtube.com/watch?v=p3s_cbs5T4Y (Esto es un short, no lo encuentro entero)
La noticia en la BBC
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62138115 (Igual estaba en la BBC Online)
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menéame