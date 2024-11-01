Elon Musk reitera sus comentarios sobre Ben Roberts-Smith tras la imputación de un exsoldado del SAS por crímenes de guerra (Eng)

Ben Roberts-Smith fue detenido la semana pasada en el aeropuerto nacional de Sídney tras aterrizar en un vuelo procedente de Brisbane junto a sus dos hijas adolescentes. El galardonado con la Cruz Victoria fue posteriormente acusado de cinco cargos de crímenes de guerra —asesinato— por supuestos incidentes ocurridos en Afganistán entre 2009 y 2012. www.meneame.net/story/crimenes-guerra-soldado-mas-condecorado-australi
www.youtube.com/watch?v=p3s_cbs5T4Y (Esto es un short, no lo encuentro entero)
La noticia en la BBC
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62138115 (Igual estaba en la BBC Online)