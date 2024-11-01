·
4
meneos
4
clics
Elon Musk pretende sacar SpaceX a bolsa durante una alineación planetaria
Sería a mediados del próximo junio, coincidiendo también con su cumpleaños, en lo que el empresario considera "una fecha propicia"
elon musk
spacex
bolsa
actualidad
6 comentarios
actualidad
#1
exeware
Luego direis que no es un Lunatico, que es Martesico.
4
K
51
#3
jonolulu
Cuando Raticulín tenga ascendente nancy
2
K
41
#5
Verdaderofalso
Como una regadera
0
K
20
#2
Dakaira
Es que eso es muy de cáncer...
0
K
16
#4
Gandark_S1rk
vamos, que lo que esta haciendo es decir sin decir cuando va a salir a venta.
avisar a los posibles inversores de cuando deben comprar todos a la vez para generar un precio inflado de las acciones por la demanda.
lo que viene siendo una estafita de toda la vida
0
K
10
#6
Overmell
Mercurio retrógado...
0
K
9
