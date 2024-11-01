edición general
Elon Musk pretende sacar SpaceX a bolsa durante una alineación planetaria

Elon Musk pretende sacar SpaceX a bolsa durante una alineación planetaria

Sería a mediados del próximo junio, coincidiendo también con su cumpleaños, en lo que el empresario considera "una fecha propicia"

6 comentarios
#1 exeware
Luego direis que no es un Lunatico, que es Martesico.
4
jonolulu #3 jonolulu
Cuando Raticulín tenga ascendente nancy
2
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Como una regadera
0
Dakaira #2 Dakaira
Es que eso es muy de cáncer...
:tinfoil:
0
Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
vamos, que lo que esta haciendo es decir sin decir cuando va a salir a venta.
avisar a los posibles inversores de cuando deben comprar todos a la vez para generar un precio inflado de las acciones por la demanda.
lo que viene siendo una estafita de toda la vida
0
Overmell #6 Overmell
Mercurio retrógado...
0

