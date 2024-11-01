edición general
Elon Musk ha cabreado tanto a los alemanes que Tesla se ha convertido en la marca con peor reputación

Tesla se ha convertido en marca non grata para los consumidores alemanes: el último estudio de reputación de Reputation&Trust ha dejado a la de Elon Musk como la empresa peor valorada.

4 comentarios
chocoleches
Según el estudio, la marca con mejor reputación es una cadena de droguerías... (más que Porsche, Senheiser, Basf, Braun)

Un poco raro, no?
g3_g3
Normal.
antesdarle
Lo que tiene ir haciendo el saludo nazi :troll:
Bombástico
A Tesla y a Musk se los ha comido el personaje de Musk.
