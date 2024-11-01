·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13245
clics
Peter acabó con Podemos
9834
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5339
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
6011
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
4781
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
más votadas
539
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
575
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
578
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
424
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"
316
El PP bloquea de nuevo en la Asamblea de Madrid la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso avalada por el Constitucional
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
47
clics
Elon Musk ha cabreado tanto a los alemanes que Tesla se ha convertido en la marca con peor reputación
Tesla se ha convertido en marca non grata para los consumidores alemanes: el último estudio de reputación de Reputation&Trust ha dejado a la de Elon Musk como la empresa peor valorada.
|
etiquetas
:
musk
,
tesla
,
alemania
,
reputación
14
3
0
K
154
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
154
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
chocoleches
Según el estudio, la marca con mejor reputación es una cadena de droguerías... (más que Porsche, Senheiser, Basf, Braun)
Un poco raro, no?
1
K
25
#1
g3_g3
Normal.
0
K
12
#4
antesdarle
Lo que tiene ir haciendo el saludo nazi
0
K
10
#3
Bombástico
A Tesla y a Musk se los ha comido el personaje de Musk.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un poco raro, no?