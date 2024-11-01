Elon Musk se está obsesionando con una ‘novia’ de IA, y dentro de xAI empiezan a surgir señales de incomodidad

Elon Musk ha dedicado los últimos meses a supervisar personalmente el desarrollo de Ani, el chatbot de xAI diseñado como una mujer anime hipersexualizada que puede desvestirse virtualmente en respuesta a flirteos de usuarios. Desde su alejamiento de la administración Trump en mayo, el CEO de Tesla ha dirigido el proyecto hasta el punto de exigir datos personales a empleados de la compañía para entrenar al avatar. Esta obsesión ha generado malestar interno, donde los trabajadores temen que sus rostros y voces se usen para crear contenido falso.