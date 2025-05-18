edición general
Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por su acuerdo para integrar ChatGPT en los iPhone

El multimillonario alega que la asociación entre ambas compañías perjudica la competencia y "hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, excepto OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store"

Cyberbob
Es que Grok es basura comparado con ChatGPT. El problema no es quien decida Apple que sea su buscador por defecto o IA, el problema es que la IA de Musk es malísima.

El motor de imágenes es terrible. No llega ni al de Stable Diffusion de hace años.
Dice cosas claramente sesgadas o dándole el mismo peso a cosas que no lo tienen
Y de paso, si le preguntas si Israel ha cometido crímenes de guerra …

Grok: “Bajo el derecho internacional, para que un acto sea considerado crimen de guerra, debe…   » ver todo el comentario
DORO.C
#1 Lo es. Pero ese no es el tema. Hay un agravio comparativo, no se está dejando elegir a los usuarios. Al menos es lo que he entendido.
Khadgar
¿E integrar Grok en Twitter qué es, Elon? :roll:
sorrillo
#3 Y también lo ha integrado en los Teslas.
jm22381
Pensaba que sólo iba a demandar por el posicionamiento en los rankings de la App Store, no por la integración con Siri. La guerra de los asistentes por voz con IA tiene pinta de seguir el mismo recorrido que el de los navegadores por defecto. De hecho, Apple en la UE se va a ver obligada a permitir cambiar Siri por otros asistentes por voz www.macrumors.com/2025/05/18/apple-to-let-eu-users-switch-away-from-si
Kantinero
ChatGPT es guguel?
Mi último IPhone
Raziel_2
¿Y sobre la integración de Gemini en Android no ha dicho nada?
eldelcerro
Que se vaya a pelar pavas.
ContinuumST
#6 ¿Pelar la pava no es (era) charlar con la novieta con fines... ahemm, de lo mismo-mismo?
