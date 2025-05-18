·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12077
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6283
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4060
clics
Pirómanos
3110
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
2896
clics
Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona
más votadas
680
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
511
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
427
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
321
Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)
551
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
22
clics
Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por su acuerdo para integrar ChatGPT en los iPhone
El multimillonario alega que la asociación entre ambas compañías perjudica la competencia y "hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, excepto OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store"
|
etiquetas
:
elon musk
,
apple
8
2
0
K
109
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
109
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cyberbob
*
Es que Grok es basura comparado con ChatGPT. El problema no es quien decida Apple que sea su buscador por defecto o IA, el problema es que la IA de Musk es malísima.
El motor de imágenes es terrible. No llega ni al de Stable Diffusion de hace años.
Dice cosas claramente sesgadas o dándole el mismo peso a cosas que no lo tienen
Y de paso, si le preguntas si Israel ha cometido crímenes de guerra …
Grok: “Bajo el derecho internacional, para que un acto sea considerado crimen de guerra, debe…
» ver todo el comentario
4
K
53
#10
DORO.C
#1
Lo es. Pero ese no es el tema. Hay un agravio comparativo, no se está dejando elegir a los usuarios. Al menos es lo que he entendido.
0
K
11
#3
Khadgar
¿E integrar Grok en Twitter qué es, Elon?
4
K
51
#5
sorrillo
*
#3
Y también lo ha integrado en los Teslas.
1
K
17
#2
jm22381
Pensaba que sólo iba a demandar por el posicionamiento en los rankings de la App Store, no por la integración con Siri. La guerra de los asistentes por voz con IA tiene pinta de seguir el mismo recorrido que el de los navegadores por defecto. De hecho, Apple en la UE se va a ver obligada a permitir cambiar Siri por otros asistentes por voz
www.macrumors.com/2025/05/18/apple-to-let-eu-users-switch-away-from-si
0
K
18
#7
Kantinero
ChatGPT es guguel?
Mi último IPhone
0
K
13
#4
Raziel_2
¿Y sobre la integración de Gemini en Android no ha dicho nada?
0
K
11
#6
eldelcerro
Que se vaya a pelar pavas.
0
K
10
#9
ContinuumST
*
#6
¿Pelar la pava no es (era) charlar con la novieta con fines... ahemm, de lo mismo-mismo?
0
K
15
#8
Whitefox
Me pregunto por qué será que no ponen Grok
www.elperiodico.com/es/internacional/20250709/grok-ia-musk-hitler-nazi
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El motor de imágenes es terrible. No llega ni al de Stable Diffusion de hace años.
Dice cosas claramente sesgadas o dándole el mismo peso a cosas que no lo tienen
Y de paso, si le preguntas si Israel ha cometido crímenes de guerra …
Grok: “Bajo el derecho internacional, para que un acto sea considerado crimen de guerra, debe… » ver todo el comentario
Mi último IPhone
www.elperiodico.com/es/internacional/20250709/grok-ia-musk-hitler-nazi