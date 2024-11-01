Elon Musk, Andrew Tate y Nigel Farage: por qué Samuel Leeds está de repente en el punto de mira de los poderosos del mundo. (Eng)

Andrew Tate, uno de los empresarios más polémicos de Internet, echó más leña al fuego al elogiar a Leeds directamente en la publicación de Musk, diciéndole que «siguiera luchando» y llamándole «un auténtico G», véase la publicación aquí. Para Leeds, este respaldo no solo supuso un reconocimiento de su popularidad, sino también de su influencia entre un público que rara vez se pone de acuerdo en nada. El apoyo también ha llegado a nivel nacional. Paul Bristow, diputado por Peterborough, aplaudió públicamente a Leeds por rechazar el contrato
O sea, por ejemplo, yo a Tate no le llamaría empresario polémico, tratante de blancas quizás sería más acertado o cabeza sepia con ínfulas, incluso.