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Elmer, de Gerry Alanguilan

Os presentamos a Jake. Jake Gallo. Jake Gallo el gallo. Él no lo sabe, pero es el protagonista de una obra sobre el recuerdo para el recuerdo

| etiquetas: comic , elmer , gerry alanguilan
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2 comentarios
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skaworld #1 skaworld
Porque me lo acabo de terminar, es precioso y el autor tiene todos mis putos respetos

www.youtube.com/watch?v=bhuYIr1J1zc
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Furiano.46 #2 Furiano.46
Elmer siempre será el elefante multicolor :-D
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menéame