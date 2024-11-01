Élites extractivas e insolidarias y colapso: una dinámica histórica persistente

Explicación con ejemplos históricos de como la insolidaridad y el egoísmo de las élites acaban acelerando el colapso de las civilizaciones y breve comparación con el periodo en el que vivimos. "cuando se comparan casos históricos muy distintos entre sí, emerge un patrón recurrente que no siempre ocupa el primer plano, pero que resulta decisivo para entender la pérdida de estabilidad: la progresiva desconexión entre las élites y el sostenimiento material del sistema del que dependen."